Cumhurbaşkanı Erdoğan ağladı

Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında hayatını kaybeden 8 kişilik Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne geçti. Yangında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin ve Bekir Sadık Gültekin, koruyucu aileleri olduğu Sümeyye Güner, Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes ve Rümeysa Gültekin için helallik alındıktan sonra cenaze namazları kılındı.

Zehra Sena Gültekin ve Bilal Gültekin'in cenaze namazlarını vasiyet üzerine başka bir hoca kıldırırken, diğer aile üyelerinin cenaze namazlarını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuzu 8 kardeşimize Rabbimden kendilerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşr-u cem eylesin. Tabii Mehmet Bey'le benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşr-u cem eylesin. Tabii canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşr-u cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. 'Sabrın sonu selamettir, zaferdir' temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim, ruhları için el Fatiha. Makamları cennet olsun inşallah" dedi.