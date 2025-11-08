Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da: “Bu zafer Türk dünyasının gururudur”

Azerbaycan’ın Zafer Günü törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ’ın özgürlüğe kavuşmasının Türk dünyası için bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü münasebetiyle düzenlenen törenlere katılmak üzere Bakü’ye gitti. Törende yaptığı konuşmada, Karabağ zaferinin Türk dünyası açısından taşıdığı tarihi önemi vurgulayan Erdoğan, Azerbaycan halkının 30 yıllık bir hasreti sona erdirdiğini belirtti.

“Zaferimiz kutlu olsun. Bugün, 30 yıllık işgalin sona erdiği o muazzam zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü” ifadelerini kullanan Erdoğan, Karabağ’ın özgürlüğe kavuşmasının Türk dünyası için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

“KARABAĞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜ TÜRK DÜNYASININ GURURUDUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Karabağ zaferinin yalnızca Azerbaycan için değil, tüm Türk milleti için bir onur vesilesi olduğunu vurguladı. “Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması Türk dünyası için gururdur. Bu zafer, Türk tarihinde şeref nişanesi olarak altın harflerle yazıldı” diyen Erdoğan, zaferin arkasında yatan büyük fedakarlığa dikkat çekti.

Azerbaycan’ın kahraman evlatlarını rahmetle andığını belirten Cumhurbaşkanı, “Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca, kısa süre önce vefat eden Karabağlı şair Yavuz Bülent Bakiler’in dizelerini hatırlatarak, “Uğruna ölebilirim, bir gün biterse her şey Karabağ’ı görmeden, istemem bandolar büyük çelenkler...” mısralarını okudu.

“GEÇMİŞTEKİ ACI TECRÜBELERİN TEKRARINA İZİN VERMEYİZ”

Erdoğan, geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, Karabağ zaferinin Kafkasya’da kalıcı barışın önünü açtığını ifade etti. “Zaferi bir son olarak değil, Kafkasya’da kalıcı barışa giden bir yol olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz.” diyen Cumhurbaşkanı, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in barış süreci konusundaki samimi çabalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da barış yönünde attığı adımların memnuniyet verici olduğunu belirterek, “İnşallah bu zafer, iki liderin tavrıyla bölgedeki huzuru tesis edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir” diye konuştu.

