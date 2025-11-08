Kocaeli'deki parfüm deposu faciasında 6 can kaybı! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, kısa sürede faciaya dönüştü.

Saat 09.00 sıralarında, iki katlı bir parfüm dolum tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Panik yaşayan çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, tesiste bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Olayda Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin yaşamını yitirdi.

Vefat edenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli yangın
