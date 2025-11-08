Eski Nilüfer belediye başkanının tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 yeni gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri yeni bir operasyon düzenledi.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan şahısların, eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Ş.O. ve A.Ç. ile eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı F.Y. olduğu öğrenildi.

15 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI DEV SORUŞTURMA

Bu son gözaltılar, 10 Ekim'de başlatılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran ana soruşturmanın devamı niteliğinde. O tarihte 22 zanlı gözaltına alınmış; aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer isimler arasında eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. yer alıyordu.

7 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Aynı operasyonda, aralarında Turgay Erdem'in eşi Z.E. ve kayınbiraderi M.T.'nin de bulunduğu mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A. ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyasının yanı sıra çok sayıda gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenilmişti. Öte yandan, aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların halen sürdüğü bildirildi.