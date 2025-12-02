Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu: ''Hazım sorunu olsa da herkes kabullenecek''

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne ev sahipliği yaptı.

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesleki eğitim ve staj süreçlerini tamamlayarak göreve başlayan hukukçulara seslendiği konuşmasında, yargı bağımsızlığından bürokratik reformlara kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde, yargı mensuplarını hedef alan eleştiriler ve kadınların kamusal alandaki yükselişi de vardı.

HUKUKÇULARIN SAYISI VE KADIN TEMSİLİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Eğitim ve staj süreçlerini tamamlayarak cübbelerini giymeye hak kazanan hukukçuları kutlayan Erdoğan, yargıdaki demografik değişimin altını çizdi. Türkiye genelinde görev yapan toplam 25 bin 449 hakim ve cumhuriyet savcısının 9 bin 812’sinin kadınlardan oluşmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı, dereceye giren 8 genç hukukçudan 5’inin kadın olmasının takdire şayan bir tablo olduğunu belirtti.

Geçmişte kadınları hayatın dışına iten uygulamaları "demokrasi ayıbı" olarak nitelendiren Erdoğan, engeller kalktıkça kadınların görünürlüğünün arttığını dile getirdi. Bu sosyolojik değişime bazı çevrelerin ayak uydurmakta zorlandığını belirten Erdoğan, "Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri teessüfle takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Belki biraz hazım problemi çekilecek ancak yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni atanan yargı mensuplarını memleketin dört bir yanına dağılacak "adalet neferleri" olarak tanımlayan Erdoğan, onlardan aklı ve kalbi hür birer vatan evladı olarak fedakarlıkla çalışmalarını istedi. "Mücadelenin en büyüğü adalet uğruna yapılandır" diyen Erdoğan, genç hukukçulara, önlerine gelen evrakların sadece kağıt parçalarından ibaret olmadığını hatırlattı. Erdoğan, mesleğe yeni başlayanlara şu hayati tavsiyede bulundu: "Adalet neferleri olarak siz bunun kalbindesiniz. Önünüze gelecek her dosyanın içine en az 1 insanın hikayesi, istikbali ve hayalleri olduğunu unutmayın." Cumhurbaşkanı, görevlerin bugünden itibaren bu yüksek hassasiyetle ifa edileceğine olan inancını vurguladı. Adaleti devlet ve toplum düzeninin miğferi, huzurun baş tacı ve mülkün temeli olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, son 23 yılda en büyük reform ve yatırımların bu alana yapıldığını aktardı. Çekilen kuralarla birlikte 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının 26 bin 803'e ulaşacağını bildiren Erdoğan, yargılamaların hızı konusunda Türkiye'nin katettiği mesafeye dikkat çekti.

Avrupa Konseyi verileriyle kıyaslama yapan Erdoğan, "Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık, Avrupa'yı geride bıraktık" diyerek şu istatistikleri paylaştı: İdari mahkemelerde dosya görülme süresi Türkiye'de 168 gün iken, bu süre Fransa'da 314, İtalya'da ise 574 gün olarak kayıtlara geçiyor. Erdoğan, Türkiye'nin bu seviyeye büyük bir özveriyle ulaştığını belirtti.

''YARGI MENSUPLARINA PARMAK SALLAYANLARIN EN BÜYÜK KORKUSU MASKELERİNİN DÜŞME ENDİŞESİ''

Konuşmasının son bölümünde yargı mensuplarını hedef alan eleştirilere ve siyasallaşma tartışmalarına değinen Erdoğan, hakim ve savcıların "yanılgı bilmeyen hakikat avcıları" olmadığını, aklın bilgiyle beslenmesi ve vicdanın önyargılardan arınması gerektiğini söyledi. Yargının doğal işleyişine saygı duyulması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı, son aylarda yargı mensuplarına yönelik kullanılan üsluba tepki gösterdi.

Eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşme endişesidir" dedi. Yargıya yönelik "siyasallaştı" ithamlarının, aslında yargı mensuplarını tartışmaların içine çekerek yargıyı bizzat siyasallaştırma çabası olduğunu savunan Erdoğan, hukuk devletini tesis etmenin sadece hukukçuların değil, siyasetçiden gazeteciye herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı. "Hukukun önünde herkes eşittir" diyen Erdoğan, adaletin sadece mahkeme kararlarıyla değil, toplumun her kesiminin sahip çıkmasıyla sağlanabileceğini belirterek, genç hukukçuların omuzlarındaki ağır yükün bilinciyle hareket edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.