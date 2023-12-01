Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de! Liderlerle Diploması Trafiği Yürütülecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dubai’de Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle de diplomasi trafiği yürütücek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de! Liderlerle Diploması Trafiği Yürütülecek
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Birleşmiş Milletler Dünya İklim Eylemi Zirvesi, bu yıl ilk kez büyük bir petrol ve gaz ihracatçısı ülkede, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılıyor.

Dubai’de zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

Erdoğan, zirvede katılımcılara hitap edecek. Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımları anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

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# erdoğan # dubai # Birleşmiş milletler # iklim zirvesi
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