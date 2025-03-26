Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün oldu!

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kamu çalışanlarını sevindiren duyuruyu yapan Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izin uygulanacağını belirterek bayram tatilinin toplamda 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz Ramazan Bayramı’nda toplam 9 gün tatil yapma imkanına kavuşacak."

Bu karar ile birlikte 6-7 Nisan’daki hafta sonları da dahil edilerek tatil süresi 29 Mart Cuma akşamından 8 Nisan Pazartesi sabahına kadar uzamış oldu.