Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatili 9 gün oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." ifadelerini kullandı.
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Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kamu çalışanlarını sevindiren duyuruyu yapan Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izin uygulanacağını belirterek bayram tatilinin toplamda 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz Ramazan Bayramı’nda toplam 9 gün tatil yapma imkanına kavuşacak."
Bu karar ile birlikte 6-7 Nisan’daki hafta sonları da dahil edilerek tatil süresi 29 Mart Cuma akşamından 8 Nisan Pazartesi sabahına kadar uzamış oldu.