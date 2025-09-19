Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kooperatiflere yeni destek stratejisi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni strateji belgesinin beş politika ekseni, iki amaç, altı hedef ve 23 faaliyet konusundan oluştuğunu belirten Erdoğan, dijitalleşmeden yeni kooperatif türlerinin hayata geçirilmesine, mevzuatın güncel gelişmelere uyarlanmasından kooperatiflerin kurumsal ve finansal kapasitelerinin artırılmasına kadar birçok konunun planda yer aldığını açıkladı.

MAKİNE ALIM DESTEĞİ 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Kooperatiflere sağlanan makine alım desteğinde önemli bir artış yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kooperatiflere sunulan makine alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya yükselttik. Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene desteğe ayırdığımız bütçeyi artıracağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca destek programında yapılan bir diğer değişikliğe dikkat çeken Erdoğan, “Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz” dedi.

KOOPERATİFLERE 3 MİLYAR LİRALIK YENİ KREDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi Garanti Fonu bünyesinde yeni bir mekanizma kurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda 100 milyon liralık fon oluşturulduğunu belirten Erdoğan, “Kooperatiflerimize 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız” dedi.

Erdoğan ayrıca ihracat destekleri için ayrı bir çalışma yürütüldüğünü ve yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu kaydetti.

Kadın kooperatiflerine yönelik özel düzenlemeler yapılacağını açıklayan Erdoğan, bu kapsamda barkod ücretleri ve gıda analiz ücretlerinde indirimler sağlanacağını, e-ticaret pazar yerlerine ödenen komisyonların düşürülmesi için de paydaşlarla iş birliği protokolleri hazırlanacağını duyurdu.

Engelliler ve gençler için de yeni adımlar atılacağını belirten Erdoğan, “Yüzde 80 engelli ve 18–24 yaş aralığındaki gençlerin istihdamını destekleyecek sosyal kooperatifçilik kanun taslağı üzerinde çalışmalar başlatıldı” ifadelerini kullandı.