Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde şiddetle ilgili konuştu! "Kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir yasal düzenlemeyi hızlıca hayata geçireceklerini söyledi. Hazırlanan taslak, okullarda şiddete verilen cezaların yarı yarıya artırılmasını öngörüyor.

Editör: Haber Merkezi

İstanbul’da bir öğretmenin öğrencisi tarafından okul içinde öldürülmesinin ardından öğretmenler, yurt genelinde iş bıraktı. Alanlara inip sorunlarını ve taleplerini haykırdı.

Eylemler sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini söyledi. Erdoğan, “Öğretmenlerimiz müsterih olsun.” dedi. Erdoğan şu başlıklarda mesaj verdi:

  • Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
  • Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
  • Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
  • Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Erdoğan, mesajında İstanbul’da öldürülen öğretmen İbrahim Oktugan'ın ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Eğitimciler şiddete karşı tek yürek! "Eğitimde şiddet bugünün konusu değil"Eğitimciler şiddete karşı tek yürek! "Eğitimde şiddet bugünün konusu değil"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhurbaşkanı erdoğan # öğretmen
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