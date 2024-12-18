Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nd bir araya geldi.

Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve bunun süreceğini kaydetti.