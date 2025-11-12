Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: '19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasına, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personeli anarak başlayan Erdoğan, “Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, dün çok acı bir haber aldıklarını belirtti. Askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan ülkeye gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra maalesef Gürcistan'da düştüğünü ve 20 vatan evladını şehit verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "isimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız" diyerek şehitlerin kimliklerini şöyle sıraladı: "Uçuş ekibinden: Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Nihat İlgen, Binbaşı Serdar Uslu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Üççavuş Emre Altıok, Astsubay Üççavuş Burak İbegi. Yolcu ekibinden: Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Üççavuş Berkay Karacay, Astsubay Üççavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yâd ediyorum."

"ŞEHADET MAKAMINA ERİŞMİŞLERDİR"

Erdoğan, "Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin" diyerek duygularını ifade etti. "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ancak şunu da biliyoruz ki her ne şekilde olursa olsun, vatanı için, milleti için, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakârlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur. Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız, peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız bir şükran borcumuz bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN 19'UNUN NAAŞINA ULAŞTIK, KARA KUTU BULUNDU"

Olayın haberini alır almaz Millî Savunma Bakanı'nın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının da muhataplarıyla temas kurduğunu belirten Erdoğan, arama-kurtarma çalışmalarının süratle başlatıldığını söyledi. Erdoğan, "Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik" bilgisini verdi.

Erdoğan, "Aynı gün, akşam saat 17:00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi" diyerek, uçağın enkazının bulunduğu alanın güvenlik amacıyla kordon altına alındığını belirtti. "Yine dün gece, 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık" diyen Erdoğan, son durumu şu sözlerle açıkladı: "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşımıza yönelik arama çalışmalarımız sürüyor." Bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’le, ardından Gürcistan Başbakanı Sayın Kobayesi’yle telefonla görüştüğünü aktaran Erdoğan, Azerbaycanlı kardeşleri ve Gürcü dostları da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırdıklarını ifade etti.

Gürcistan makamlarının bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve iş birliğini sergilediğini, Azerbaycanlı kardeşlerin de aynı şekilde gerekli her türlü desteği ve katkıyı verdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan’ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz."

“YALAN VE MANİPÜLASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN”

Erdoğan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın düzenli bilgilendirme yaptığını ifade ederek, "Milletimizden; yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum." dedi.

Erdoğan, sözlerini "Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.