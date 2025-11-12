TFF'den bahis soruşturmasında yeni karar: Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbirleri kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında yeni bir karar aldı. TFF, iki oyuncunun tedbir kararlarının kaldırıldığını resmen açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden, PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, kararların detaylarına yer verildi. Açıklamada, hem Ersin Destanoğlu'nun hem de Necip Uysal'ın vekillerinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçelerinin incelendiği belirtildi.

YARGILAMA TEDBİRSİZ OLARAK DEVAM EDECEK

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evrakların bir arada değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,"

PFDK açıklamasında, Necip Uysal hakkındaki karar ise şöyle duyuruldu:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir".