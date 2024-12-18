Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek! İşte Erdoğan'ın Mısır programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'a gideceği belirtildi. Erdoğan'ın Suriye ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek! İşte Erdoğan'ın Mısır programı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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