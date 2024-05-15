Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB İkiz Kuleler'in bahçesine, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013 yılında diktiği ağacı suladı. Erdoğan, Genel Kurula hitabının ardından Togg standını ziyaret etti.

Erdoğan yerli ve milli aracımız Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi incelerken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle TOGG'un yeni modeli T10F'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.