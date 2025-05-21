Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası Kıbrıs Türkleri'ne omuz vermelidir

Erdoğan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olarak katılmasını temenni ettiklerini belirterek, “KKTC’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının eksik kalacağını düşünüyoruz. Türk dünyası, Kıbrıs Türkleri’ne omuz vermelidir” ifadelerini kullandı.

“Ön yargıları aştık, şimdi birlik zamanı”

Teşkilatın bugüne dek birçok zorluğun, önyargının ve engelin üstesinden geldiğini söyleyen Erdoğan, “Bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz. Elbette daha gidilecek çok yol var ama kardeşlerimle birlikte hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphem yok” dedi. Erdoğan, sekreteryaya ait bütçenin ilk aşamada iki katına çıkarılmasının da hem gerekli hem de faydalı olacağını vurguladı.

“Gazze’de halk cehennemi yaşıyor”

Konuşmasında küresel krizlere de değinen Erdoğan, “Geçmişte Kıbrıs’ta, Karabağ’da, Bosna’da ve bugün Gazze’de yaşanan trajediler, sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Gazze’de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor” diye konuştu.

“Azerbaycan ile barış umut veriyor”

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış mutabakatının sevindirici olduğunu belirterek, “Can Azerbaycan’ın barış anlaşması üzerinde mutabık kalmasından memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu süreci başarıyla yöneten ve bölgeye barışı getiren bir lider olarak tarihe geçeceğine inanıyorum” dedi.

“İstanbul yeniden diplomasi masası oldu”

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelere de değinen Erdoğan, “Bu savaşın etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Ancak taraflar, İstanbul’da yeniden bir araya geldi. Türkiye bu süreçte yapıcı rolünü sürdürüyor” ifadelerini kullandı.