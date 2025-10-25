Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı”nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında, “Aziz İstanbul’da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanında davamıza omuz veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin” dedi.

Erdoğan, 49 günde 81 ilde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı buluşmalarının önemine değinerek, “49 gün boyunca saha ter döken her bir kardeşimin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

CHP’YE ŞİKAYET TURU ELEŞTİRİSİ

Ana muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turu düzenlerken biz 81 ilde milletimizle kucaklaştık. Son iki seçimde el değiştiren belediyelerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti” dedi.

“Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Kalbinde milletin rehberliği konusunda tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadı. Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırgınlık yoktur. Bize güvenen milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.”

Erdoğan ayrıca, “500 bin sosyal konut seferberliğini başlattık, bunlardan 100 binini İstanbul’da inşa edeceğiz. Ayrıca 15 bin kiralık konut projesini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’SİZ BİR DENKLEM KURULAMIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel etkisine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat, merhamet, adalet denince zihinlerde bu aziz millet canlanıyor. Suriye’den Gazze’ye, Körfez’den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor.”

Erdoğan son olarak, “Terör musibetinden ülkemizi kurtardık mı? İnşallah önce terörsüz Türkiye’yi, sonra da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak evlatlarımıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.