Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de gerçekleştirilen resmi törene katıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında tüm yurtta törenlerle anılıyor. Devlet erkânı, Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı. Türkiye, saat tam 09:05’te Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk, Vefatınızın 87. yıl dönümünde zat-ı âlinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. ' En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şâd olsun."

Bu yolları kullanacaklar dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlarBu yolları kullanacaklar dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlarYurt
Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatlarıAkaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatlarıEkonomi
gazi mustafa kemal atatürk
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
10 Kasım
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Çok Okunanlar
Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor! Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor!
AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı