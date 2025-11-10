Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında tüm yurtta törenlerle anılıyor. Devlet erkânı, Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı. Türkiye, saat tam 09:05’te Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortej, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk, Vefatınızın 87. yıl dönümünde zat-ı âlinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. ' En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şâd olsun."