Bu yolları kullanacaklar dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlar

KGM'nin yol durumu bültenine göre, Ankara'da önemli bir güzergah trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti ulaşıma durduruldu. Trafiğin, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Batı Karadeniz'in işlek güzergahlarından Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ülke genelindeki birçok bölünmüş yolda da çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek bir şeride yönlendirilmiş durumda. Bu güzergahlar ve kilometreleri şöyle sıralandı:

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları.

İzmir-Uşak devlet yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışması.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları.

Bu yolların tamamında ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE DİĞER ÇALIŞMALAR

KGM, bazı yollarda ise ulaşımın kontrollü devam ettiğini duyurdu:

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde (Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla).

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli bakım çalışmaları dolayısıyla).

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde (yapım ve genişletme çalışması nedeniyle tek şeritten).

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde (yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritten).

Ayrıca, Yüksekova çevre yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. KGM, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerde yavaş gidilmesi gerektiğini hatırlattı.