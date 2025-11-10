Bu yolları kullanacaklar dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) son yol durumu bülteni, Türkiye'nin dört bir yanındaki sürücüleri zorlayacak kapanma ve daraltmaları ortaya koydu; Ankara'daki kritik kapanmanın yanı sıra birçok ilde trafik bölünmüş yolların tek şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bu yolları kullanacaklar dikkat: İşte kapalı ve kontrollü güzergahlar
Yayınlanma: Güncellenme:

KGM'nin yol durumu bültenine göre, Ankara'da önemli bir güzergah trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti ulaşıma durduruldu. Trafiğin, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Batı Karadeniz'in işlek güzergahlarından Akçakoca-Düzce yolunun 23-26. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ülke genelindeki birçok bölünmüş yolda da çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek bir şeride yönlendirilmiş durumda. Bu güzergahlar ve kilometreleri şöyle sıralandı:

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları.

İzmir-Uşak devlet yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışması.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları.

Bu yolların tamamında ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE DİĞER ÇALIŞMALAR

KGM, bazı yollarda ise ulaşımın kontrollü devam ettiğini duyurdu:

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde (Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla).

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli bakım çalışmaları dolayısıyla).

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde (yapım ve genişletme çalışması nedeniyle tek şeritten).

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde (yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritten).

Ayrıca, Yüksekova çevre yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. KGM, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerde yavaş gidilmesi gerektiğini hatırlattı.

Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatlarıAkaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatlarıEkonomi
AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildiAFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
10 Kasım
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
"Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 25 bin 457'ye çıkardık!"
Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı
Çok Okunanlar
Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor! Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor!
AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı