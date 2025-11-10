AFAD duyurdu: Balıkesir’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabaha karşı depremle sarsıldı.

Saat 05.48’de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

AFAD verilerine göre, sarsıntının yerin 13,25 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.