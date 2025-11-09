Sakarya’da Çarşamba Kumaş Pazarı yeni yerine taşındı: Esnaf ve vatandaş memnun

Sakarya'daki Çarşamba Kumaş Pazarı, yeni yerine taşındı. Esnafa ferah ve düzenli bir alan sunuldu. Her şeyin bir arada olduğu pazar , özellikle dar gelirli vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Sakarya’daki Çarşamba Kumaş Pazarı, Erenler Belediyesi’nin düzenlediği yeni alanında hizmet vermeye başladı. Esnaf, eski pazara göre çok daha ferah ve düzenli bir ortamda tezgâh açmanın mutluluğunu yaşarken, vatandaşlar da alışveriş konforunun arttığını söylüyor.

Vatandaşlardan biri, “Eski pazardan geliyoruz, burası çok daha iyi” derken, bir başka esnaf da “Daha güzel oldu, hem geniş hem düzenli” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yeni yerine taşınan pazar, sadece kumaş ürünleriyle değil; ev eşyalarından oyuncaklara, okul malzemelerinden tekstile kadar birçok ürünle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşların uğrak noktası haline gelen pazar, kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı.

Ziyaretçiler, “Fiyatlar uygun, çeşit çok” diyerek pazardan memnuniyetini dile getirdi. Esnaf için de yeni düzenlemeler yapıldı; alışveriş alanlarının yanı sıra geniş yeme içme bölümleri oluşturuldu. Börek satan bir esnaf, “Yeni yerimizde satışlarımız daha iyi gidiyor” dedi.

Yalnızca Sakarya merkezinden değil; Hendek, Serdivan, Akyazı gibi çevre ilçelerden ve hatta yurt dışından gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği pazar, bölgenin sosyal ve ekonomik buluşma noktası haline geldi.

Yeni alanında her Çarşamba günü kurulan Sakarya Çarşamba Kumaş Pazarı, esnafın ve vatandaşın buluştuğu yeni yaşam alanı olarak faaliyetini sürdürüyor.

