Kamu çalışanlarını ilgilendiriyor: Hafta sonuna denk gelen bayram tatili yıllık izinden sayılacak mı?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir kamu çalışanının başvurusu üzerine önemli bir karar verdi. KDK, hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğini belirterek, kamu kurumlarına uygulama birliği çağrısında bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir kamu çalışanının başvurusunda, hafta sonuna denk gelen bayram tatilinin yıllık izin hakkından düşürülmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK’nin kararına göre, Isparta’da görev yapan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirdi. Ancak bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık izninden düşüldüğünü fark etti. Bunun üzerine çalışan, fazladan düşülen iki günlük iznin iade edilmesini talep etti.

KDK BAŞVURUCUYU HAKLI BULDU

Çalıştığı kurumdan olumsuz yanıt alan çalışan, konuyu KDK’ye taşıdı. Kurum, başvuru üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığından bilgi talep etti. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1 Şubat 2023 tarihli yazısına atıfta bulunarak, “Yıllık izin süresi içinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, ancak mesai günlerine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin dahil edilmemesi” yönünde görüş bildirdi.

Bu görüş doğrultusunda bakanlık, Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerine denk gelen kısımlarını yıllık izinden düşmüştü. Ancak KDK, yapılan uygulamanın çalışan aleyhine olduğunu belirterek başvurucuyu haklı buldu.

TAVSİYE YAZISI GÖNDERİLDİ

KDK kararında, “Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi” yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiyede bulunuldu. Ayrıca tüm kamu kurumlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine de, “Genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi” tavsiyesi gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, KDK’ye gönderdiği cevabi yazıda, bu tavsiyenin yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğini bildirdi.

KDK kararında, dinlenme hakkının anayasal güvence altında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme hakkını daraltacaktır.”

Kararda ayrıca, 2429 sayılı Kanun’a göre genel tatil günü sayılan hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği vurgulandı. KDK, kamu kurumlarına bu konuda gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

