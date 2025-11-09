SON DAKİKA: 6 kişinin öldüğü Kocaeli patlamasında gözaltı sayısı 11’e çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yürütülen soruşturma genişliyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni deliller doğrultusunda 8 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi.

GÖZALTI SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Daha önce iş yeri sahibi ve bazı sorumluların gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, yeni şüphelilerin de yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 11’e çıktı.

Yetkililer, patlamanın çıkış nedeninin netleştirilmesi ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilmesi için adli sürecin çok yönlü sürdüğünü belirtti.