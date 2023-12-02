Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine İsrail'i Kınamakla Yetindi

Erdoğan hükümeti, İsrail'i kınamaktan öteye geçmedi. Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail saldırganlığı karşısında hamasi söylemlerini sürdürdü.

- Biz baştan itibaren çatışmalara insani aradan ziyade ateşkesin kalıcı olarak ilanından yana olduğumuzu hep vurguladık. İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson'un "Türkiye'nin HAMAS'ı desteklemesinden endişe duyuyoruz" açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan, "Asla kabul etmem, HAMAS'ı gayet iyi tanıyorum" dedi.

Yunanistan'a 7 Aralık'ta yapacağı ziyareti de değerlendiren Erdoğan, “Biz dostları artırmaya, düşmanları azaltmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan başta Amerika Birleşik devletleri olmak üzere birileri Ankara ile Atina'yı birbirine düşürmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı.

Asgari ücret konusunu da değerlendiren Erdoğan, "Asgari ücret zammı yılda bir kez olur. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." diye konuştu.

Erdoğan son olarak futbol dünyasının da dahil olduğunu saadet zinciri olayı hakkında da "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır. Gereken araştırmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.