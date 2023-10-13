Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Sert Tepki! "Sen Nasıl Bizim SİHA'mızı düşürürsün!"

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı açıklamalara yer verdi. Günlerdir beklenen SİHA olayında ise ABD'ye sert tepki verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Sert Tepki! "Sen Nasıl Bizim SİHA'mızı düşürürsün!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki! "Sen Nasıl Bizim SİHA'mızı düşürürsün!"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Sert Tepki

Geçtiğimiz günlerde Suriye sınırında Türk SİHA'sını düşüren ABD hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ancak konuşmasına Türkiye'ye gelen Afrikalı temsilcilere teşekkür eden Erdoğan, Afrika ve Türklerin 10'uncu yüzyıla kadar dayanan dostluklarının altını çizdi.

Erdoğandan ABD SİHA tepki

Konferansta daha çok anlaşmaların ve birliklerin olacağının da altını çizdi. Ardından sözlerine dünyada ve Türkiye'de olan gündemle devam etti. Gündeminde ilk sırada ise ABD'nin Türk SİHA'sını düşürmesi vardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

"ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?"
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# abd # Türkiye SİHA # cumhurbaşkanı erdoğan
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