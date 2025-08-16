Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Zirvesi’ne ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin’in Alaska’daki görüşmesine ilişkin ilk değerlendirmesinde, zirvenin Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışına yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin barış için her türlü katkıya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan kritik görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

