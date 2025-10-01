Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artışı için yeni adım: Doğum izinleri uzatılıyor!

Düzenleme kapsamında kadın memurların mevcut 16 hafta olan doğum izni, 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut uygulamada kadın memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyordu. Yeni düzenlemeyle doğum öncesi izin 8 hafta olarak korunurken, doğum sonrası izin 16 haftaya yükseltilecek. Böylece toplam doğum izni 24 hafta olacak.

BABALIK İZNİ 15 GÜNE ÇIKIYOR

Sabah’ın haberine göre, yasa teklifinde babalık izni de genişletiliyor. Mevcut sistemde 10 gün olan babalık izni, 15 güne çıkarılacak.

KORUYUCU AİLELERE DE İZİN

Üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da münferit olarak koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmesi halinde 15 gün izin verilecek. Aynı şartlardaki işçiler ise 15 gün ücretsiz izin hakkı kullanabilecek.