Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye'nin kapısı aralandı

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni anayasa ve Gazze’deki gelişmelere dair çarpıcı mesajlar verdi.

Zirve temaslarını değerlendiren Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Türk dünyasının iş birliğinin güçlendiğini vurguladı.

“Türk Devletleri Teşkilatı ilk kez bir gözlemci üye ülke olan Macaristan’da, hem de AB sınırları içinde toplandı. Bu teşkilatın görünürlüğü ve etkinliğinin arttığının önemli bir göstergesi,” diyen Erdoğan, ticaret hacminde yüzde 50’lik artışa dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne destek mesajlarının da bildiride yer aldığını belirten Erdoğan, Gazze başta olmak üzere bölgesel krizlerin bildiride güçlü şekilde işlendiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin süreci değerlendiren Erdoğan, "Bu sorun ortaya çıktığında doğan çocuklar bugün 40 yaşında. Şimdi ise Terörsüz Türkiye’ye doğru tarihi bir adım atılıyor,” dedi.

Şehit cenazelerinde yaşadığı acılardan söz eden Erdoğan, “Her bir kaybın ardında sabır ve kararlılık var. Artık Diyarbakır anneleri de mutluluğu tatsın istiyoruz. Evlatlarıyla kucaklaşacakları günler yakın” ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın süreci diğer kurumlarla birlikte yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı, “Silahlar gömülsün” çağrısının bugün fiilen teslim ve fesih sürecine dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahsız ortamda siyasetin güçleneceğini vurgulayarak, DEM Parti’ye de mesaj verdi:

“DEM’in de artık siyasi mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmesi mümkün. Bu, hem kendileri hem de ülkemiz için hayırlı olacaktır.”

Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu yineleyen Erdoğan, 1982 Anayasası’nın darbe zihniyetiyle hazırlandığını hatırlattı.

“Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasası var. Artık darbecilerin değil, milletin anayasasını yapma vakti geldi,” diyen Erdoğan, tüm partilere çağrıda bulundu:

“Gelip el ele verelim, komisyonlarımızı kuralım ve yeni anayasa çalışmalarını başlatalım. Bu anayasa bizim için değil, milletimiz için.”

İlk dört maddeye dair herhangi bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu noktada siyasi partiler arasında genel bir mutabakat olduğunu ifade etti.

Batı’nın Gazze’deki soykırıma karşı sergilediği tutumu eleştiren Erdoğan, “Batılı kuruluşlar bu sınavdan geçemedi. İnsan hakları ve hukuktan söz edip Gazze’deki katliama susanlar, kendi kurdukları sistemi inkâr etmiş oldular,” dedi.

Erdoğan, İsrail zulmüne karşı ses yükseltmeyen Batılı ülkelerin samimiyet testinden kaldığını vurgulayarak, “Bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada susanlar, insanlığı kaybetmiştir,” ifadelerini kullandı.