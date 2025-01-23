Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yargıya kimse parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.Erdoğan'ın açıklamaları:

Bolu Kartalkaya'daki yangında vefat eden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Aynı yangında yaralanan 51 vatandaşımızdan tedavileri devam eden 10 kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum.

Bizler adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız. Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemeler üzerinde baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını hain terör saldırılarında kaybetmiş bir ülke olarak ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararlarını doğru bulur veya bulmazsınız, mahkeme kararlarını eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına, hem de çok yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz. Hedef haline getirilen yargımız da izin vermez. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili herkesten sorumlu, sakin ve siyaseten dürüst bir tutum beklediğimizi bugün tekrar vurgulamak istiyorum.

"YENİ ANAYASA ÇALIŞMAMIZA HIZ VERECEĞİZ"

Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.

Sivil ve yeni bir anayasa çalışmamıza hız vereceğiz. Yeni insan hakları eylem planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız.

İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltecek yeni hak arama yollarını tahkim edeceğiz.

Mahkum sürede yargılanma hakkının temini için mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısını tekrar tanzim edeceğiz.

Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.

İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kuracağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Önümüzdeki dönemde hakimlerimiz meslek hayatları boyunca hukuk veya ceza hakimi olarak sınıflandırılacak, dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.

Savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılabilmesi için avukatlık kanunu güncellemeyi hedefliyoruz.

Noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız.

Hakim ve savcı yardımcılığı sürecini yeniden yapılandıracağız.