Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te tarihi mesaj: “Gençlik bentleri tek tek yıkarak geliyor”

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl “Mavi Vatan” temasıyla deniz ve su altı teknolojilerine odaklandı. 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen festival, teknoloji meraklılarını ve savunma sanayi uzmanlarını bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve İstanbul Valisi Davut Gül de programa katılan isimler arasında yer aldı.

“MALAZGİRT’TEN BÜYÜK TAARRUZ’A, AĞUSTOS DESTANLARLA DOLU”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayının tarihimizdeki yerine dikkat çekerek, “Malazgirt’te, Çaldıran’da, Mohaç’ta ve Büyük Taarruz’da destanlar yazdığımız, zaferler kazandığımız bir aydayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında savunma sanayiine de geniş yer verdi. ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde yapılan yatırımları hatırlatarak şunları söyledi: “Dün ise ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN’a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attık. Muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.”

Gençliğe yönelik mesajlarında Erdoğan, gençlerin ülkenin geleceğinde taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı: “Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Sizler şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum.”

“HASIMLARIMIZ ENDİŞE VE TELAŞ İÇİNDE”

Teknofest Mavi Vatan’ın önemine dikkat çeken Erdoğan, “Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar, onlar bizi yakalayamayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı’ndaki geçiş töreninde sergilenen askeri platformlara ilişkin de bilgi verdi: “TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızırreis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. TCG Savarano da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı. Biz aslına sadık kalarak yenilediğimiz yatı mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz.”

“TEKNOFEST GENÇLİĞİ BENTLERİ TEK TEK YIKARAK DOLU DİZGİN GELİYOR”

Festival süresince TCG Anadolu’da Kızılelma gibi insansız hava araçlarının ve zırhlı araçların sergileneceğini belirten Erdoğan, gençlere hitap ettiği sözlerinde şunları kaydetti: “Teknofest gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor. Onca algı çalışmasına ve provokasyona rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, yarınlara umutla bakıyor. Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler yükselen çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarısınız. Gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın.”

Konuşmasının sonunda gençliğe olan inancını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı verdi: “Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla taşıdık. Siz de bizden teslim alacağınız bayrağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Son nefesime kadar sizlere güvenmeye devam edeceğim. Yarınlar bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Durmayacak, sabırla çalışacağız. Terörsüz Türkiye’yi sizin için hayata geçireceğiz.”

Programın sonunda Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan TCG Savarona’yı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.