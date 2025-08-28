Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti! “Mücadelemiz yeni başlıyor”

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sürecin ardından düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir” diyen Yalçın, özellikle Hakem Kurulu’nun tutumuna sert tepki gösterdi.

“HAKEM KURULU TALİMATLA DEĞİL, ADALETLE HAREKET ETMELİYDİ”

Yalçın, görüşmelerde genele ilişkin 68, hizmet kollarına ilişkin 288 olmak üzere toplamda 356 maddede mutabakat sağlandığını açıkladı. Ancak zam oranı, refah payı, taban aylık artışı ve gelir vergisinin sabitlenmesi gibi kritik konularda uzlaşıya varılamadığını belirtti.

Hakem Kurulu'nun kararını “adil değil” sözleriyle eleştiren Yalçın, “Talimatla değil adaletle karar verin dedik. Ancak Hakem Kurulu, kamu işvereninin noterine dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak Hakem Kurulu’ndan üyelerini çektiklerini söyleyen Yalçın, “Kazanımlarımızı koruduk, bu yapıya ortak olmadık. Hakem’in kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir. Tıpkı kamu işvereninin tutumu gibi” dedi.

“MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK, KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”

Yalçın, alınan kararların memur ve emekli açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi beklemesin. Sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmayacağız. Mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecek” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Sendika Yasası’na da dikkat çeken Yalçın, mevcut yasanın etkili sonuçlar üretmediğini vurguladı. “Toplu sözleşmenin kapsamı, süresi, işleyişi ve grev hakkı gibi konular dahil olmak üzere sendikal düzenlemelerde köklü değişiklik şart” dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun yeni bir yasa talep ettiklerini dile getirdi.

Yalçın, sürecin sadece memurları değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini ve çözüm için sosyal diyalog mekanizmalarının aktif çalıştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.