Galatasaray savunmaya duvar ördü! 5 yıllık dev anlaşma ve tarihi bonservis

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Monaco ile yapılan anlaşma kapsamında, Fransız ekibine net 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödenecek.

Kamuoyuna açıklama, Galatasaray Sportif AŞ tarafından Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.

SİNGO’YA HER SEZON 4.8 MİLYON AVRO GARANTİ ÜCRET

Açıklamada, Wilfried Singo ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya her sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Transferde dikkat çeken bir diğer madde ise, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10’unun Monaco kulübüne ödenecek olması.