Sahilde yürürken ceset buldular! Kuşadası’nda tüyler ürperten sabah

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişinin varlığına tanık oldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan müdahalede, sahilde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, kişinin kimliğinin Mehmet Çelik olduğu tespit edildi. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Çelik’in, dün akşam saatlerinde evinden dolaşmak amacıyla ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayda herhangi bir kesici ya da delici izine rastlanmadı.

Olay, bölge jandarma ekiplerince soruşturma altına alındı. Mehmet Çelik’in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.