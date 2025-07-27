Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın mesajı: “3 bin 62 yangını tamamen söndürdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin orman yangınlarına karşı büyük bir güçle mücadele ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Yeşil Vatan’ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz.”

AFAD 7/24 GÖREV BAŞINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların AFAD koordinasyonunda sahada olduğunu belirten Erdoğan, çalışmaların büyük bir hassasiyet, özveri ve fedakarlıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Paylaşımında yaz mevsiminin başından bu yana çıkan 3 bin 62 yangının başarıyla söndürüldüğünü açıklayan Erdoğan, mücadeleye katkı sunan tüm personele ve gönüllülere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.”