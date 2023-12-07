Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ile Yeni Dönem Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu tarafından resmi törenle karşılandı. Burada açıklama yapan Erdoğan, "Beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ile Yeni Dönem Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

- Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti Öncesi Konuşmadıkları! Üstü Örtülen TehditlerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti Öncesi Konuşmadıkları! Üstü Örtülen TehditlerDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # yunanistan
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