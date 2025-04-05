Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mahir Polat açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kronik kalp ve tansiyon rahatsızlığı bulunan Polat’ın birçok kez hastaneye sevk edildiğini belirten Yılmaz, konuyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Yılmaz, "Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun; devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını ve sağlığını korumaktır." ifadelerini kullandı. Polat’ın hastaneye sevk edildiğini ve büyük bir tıbbi müdahale yapıldığını aktaran Yılmaz, bu süreçte sağlık hakkının gözetildiğini belirtti.

YENİDEN ADLİ TIP SÜRECİ GÜNDEMDE

Açıklamasında Polat’ın sağlık şikayetlerinin sürdüğüne de dikkat çeken Yılmaz, bu nedenle yeniden Adli Tıp Kurumu’na başvurulacağını söyledi. "Adli Tıp’a gidecektir diye düşünüyorum. Sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde işlem yapılacaktır," diyen Yılmaz, cezaevindeki kişilerin yalnızca hükümlü değil, aynı zamanda devletin ve hukukun emaneti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir. Bu durumun gerektirdiği tüm insani ve hukuki sorumluluklar, ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir."