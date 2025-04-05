Siirt’te şüpheli ölüm! 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde yaşayan 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ç., sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siirt’te şüpheli ölüm! 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
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Üçpınar köyünde yaşayan Ayşe Ç., sabah saatlerinde evinin bir odasında yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. 5 çocuğunun da bulunduğu evde yaşanan bu trajik olay, aile bireylerini şoke etti.

Durumun hemen yetkililere bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Ayşe Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, kadının vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine dair bir açıklamada bulunmazken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi.

Ayşe Ç.’nin cansız bedeni, Kurtalan Savcılığı’nın talimatıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından kadının ölüm nedeni netlik kazanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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