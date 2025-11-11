“Cumhurbaşkanına suikast” suçlaması! Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında, yaptığı bir paylaşım gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın bir sosyal medya platformunda

Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu paylaşımla ilgili olarak "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı. Diğer yandan, işlemleri tamamlanan Bölükbaşı'nın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI GELDİ

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

“Cumhurbaşkanına suikast” suçlaması! Furkan Bölükbaşı tutuklandı - Resim : 1

