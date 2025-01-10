Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlık iddiasına yalanlama

Bazı basın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi, şahsa vatandaşlık verilmesi söz konusu değildir" denildi. Ayrıca kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtilerek, “Asılsız iddialara itibar edilmemelidir” ifadesi kullanıldı.