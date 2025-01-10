Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlık iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yayılan, “Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddialarını yalanladı. DMM, bu konuda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlık iddiasına yalanlama
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Bazı basın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi, şahsa vatandaşlık verilmesi söz konusu değildir" denildi. Ayrıca kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtilerek, “Asılsız iddialara itibar edilmemelidir” ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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