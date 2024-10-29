Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını: 745 bini aştı!

Ziyarete sabah saat 09.00'da açılan Anıtkabir, gün boyu toplam 745 bin 920 ziyaretçiyi ağırladı ve saat 22.00'de kapandı.

Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yılın ilk aylarından itibaren ziyaretçi sayıları şu şekilde: Ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403, mart ayında 223 bin 689, nisan ayında 513 bin 605, mayıs ayında 577 bin 623, haziran ayında 345 bin 753, temmuz ayında 388 bin 418, ağustos ayında 728 bin 761 ve eylül ayında 386 bin 751 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.