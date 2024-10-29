Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını: 745 bini aştı!

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını: 745 bini aştı!
Yayınlanma:

Ziyarete sabah saat 09.00'da açılan Anıtkabir, gün boyu toplam 745 bin 920 ziyaretçiyi ağırladı ve saat 22.00'de kapandı.

Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yılın ilk aylarından itibaren ziyaretçi sayıları şu şekilde: Ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403, mart ayında 223 bin 689, nisan ayında 513 bin 605, mayıs ayında 577 bin 623, haziran ayında 345 bin 753, temmuz ayında 388 bin 418, ağustos ayında 728 bin 761 ve eylül ayında 386 bin 751 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

MSB'den Anıtkabir kapanış saati İle ilgili açıklamaMSB'den Anıtkabir kapanış saati İle ilgili açıklamaGündem
Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri ısıtan görüntüler Van'dan geldiCumhuriyet Bayramı'nda yürekleri ısıtan görüntüler Van'dan geldiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

anıtkabir 29 ekim ziyaretçi
Günün Manşetleri
Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Denizli'deki orman yangını kontrol altında!
Hizbullah’tan İsrail’e eş zamanlı saldırılar
Ulusal Kanal 24 yaşında!
TGB'den İstanbul'da Mustafa Kemal Yürüyüşü
İstanbul'da görkemli tören
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türkiye Gençlik Birliği, Galata Köprüsü'ne pankart astı
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin Altın fiyatları yeni yılda ne olacak? Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin
Coco-Cola'da skandal! Coco-Cola'da skandal!
Mersin'de deprem! Mersin'de deprem!
Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı! Arda Güler Ballon d'Or listesinde zirveye yaklaştı!
İstanbul’da PKK operasyonu İstanbul’da PKK operasyonu