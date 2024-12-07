Cumhuriyet Kadınları Derneği şiddete karşı medyayı uyardı

Antalya’da Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi, kadına yönelik şiddet ve Medyanın sorumluluğu başlığı ile panel düzenledi. Medyanın etkisi ile artan şiddetin önüne geçilmesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, denetim sisteminin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu savundu.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği şiddete karşı medyayı uyardı
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Medya ve televizyonlarda üretilen görsel içerikler toplumun ruh sağlığını etkiliyor. Cumhuriyet kadınları Antalya'da kadına yönelik şiddette medyanın etkisine dikkat çekti.

"Gün geçmiyor ki şiddete maruz kaldığımız, kadına, çocuğa, canlıya bütüne baktığımız zaman aslında toplumun ruh sağlığını etkileyen haberlerin ardı ardına geldiğini görüyoruz."

 Şiddetle bütüncül mücadelenin önemi vurgulandı:

"Şiddetin bir çok türü var. Fiziksel şiddet en bilinen gibi görünse de aslında cinsel şiddet, sözlü şiddet birbirinden farklı değil. O nedenle şiddetin bütün olarak değerlendirilip küçük yaştan itibaren çocuklarımızın bu konuda farkındalıklarının yaratılması gerekiyor."

Eğitim Danışmanı Harika Koçer ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik fakültesi Psikiyatrist Doç. Dr. İlkay Keser, denetim sisteminin önemini dile getirdi:

" Kadına şiddete, zorbalıkta medyanın gücü önemli. Özellikle medyanın olumlu yönde desteklemesi, bir denetim sisteminin olması gerekiyor. Çünkü şiddetin her türlüsü zararlı ve faydası yok.

Medyada ne kadar çok destek daha düzgün içerikler üretilirse kadına destek, çocuklara destek daha doğrusu insana destek üretilirse o kadar çok faydalı olacaktır."

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ise medyada ki şiddete karşı hukuki düzenlemelere ve eksiklere değindi:

"Basın kanununda var. Dolayısıyla sadece yazılı materyallere ilişkin düzenlemem var. Bir yandan etik ilkeler yani mesleğin kendi içinden temiz tutması gerekir. Ancak diğer yandan da sınırlayıcı düzenlemelerle burada şiddet olgusuna aşırı yer verme engellenebilir.

Bu işi de sadece etik ilkelerle bırakmayıp bir iç denetim süreci oluşturmak uygunluk listesi oluşturmak bu alanda ilerle kaydetmek için gerekli."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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