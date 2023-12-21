Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Nazilli'de Önemli Panel

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Aydın Nazilli’de önemli bir panele imza attı. "Atatürk’ün Cumhuriyet Kadınları" konulu panele Tiyatro Sanatçısı Gülsen Tuncer de katıldı.


Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Nazilli şubesi anlamlı bir gece düzenledi.

Tiyatro Sanatçısı Sayın Gülsen Tuncer’in katılımıyla Atatürk’ün Cumhuriyet Kadınları konulu panel yapıldı.

Panelde kadının toplumdaki yeri ve atılması gereken adımlar konuşuldu.

Gülsen Tuncer sözlerini, kitap okumanın ve bilinçlenmenin önemine vurgu yaparak tamamladı.

Geceye katılanlar arasında Vatan Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akçiçek ve Yönetimi, Nazilli Efe Kadınlar Topluluğu ve Vatan partisi Aydın İl yöneticileri vardı.

Gecenin sonunda Efelerin gösterileri de büyük beğeni topladı.

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# Cumhuriyet Kadınları Derneği
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