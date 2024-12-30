Dağda kaymak 285 bin TL: Dudak uçuklattı!

Yeni yıla 48 saat kalırken, tatil rotaları da oluşturulmaya başlandı. Tatilcilerin bu yılbaşındaki adresi yine kayak merkezleri. Ancak 4 kişilik bir ailenin ortalama gecelik konaklama bütçesi 2 bin TL'den başlayıp, 285 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Sude İnak Sude İnak
Dağda kaymak 285 bin TL: Dudak uçuklattı!
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Aralık ayıyla birlikte kayak tutkunlarının tatil sezonu da başladı. Bu sene yeni yıl için en popüler rotalar yine kayak merkezleri. Kayak severlerin gözde destinasyonları ise Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya. Havaların daha da soğumasıyla kayak tatili için aramalarını hızlandıran tatil severler özellikle rezervasyon yaptırırken pist erişim koşullarına, kayak malzemeleri kiralama olanaklarına ve ekstra pist ücretlendirmelerine dikkat ediyor. 

Ancak bu yıl ki fiyatlar kelimenin tam anlamıyla cep yakıyor. 

Dağda kaymak 285 bin TL: Dudak uçuklattı! - Resim : 1

ULUDAĞ ZİRVEDE

Tatil arama platformu yetkilisi Gökhan Sivrikaya, "Heyecanla beklenen kayak sezonu başladı" derken, fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi: "4 kişilik bir ailenin ortalama gecelik konaklama bütçeleri 2 bin TL'den başlıyor, 285 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Otelin sunduğu konsept şekli, lokasyonu, pistlere ücretli-ücretsiz erişim, lift kullanımı gibi birçok olanak fiyatlarda değişiklik sağlıyor. İstanbul’a yakın hafta sonu kayak keyfi yaşamak isteyenlerin aramalardaki ilk tercihi genelde Kartalkaya oluyor. Kayakseverler her yıl olduğu gibi Bursa-Uludağ, Erzurum - Palandöken, Bolu - Kartalkaya için kayak tatili aramalarına devam ediyor.

Sivrikaya, bazı tatil severlerin, pist kullanım ücretinin otel fiyatına dahil olduğu tesisleri tercih ettiğini de söylerken, "Ayrıca, kayak ekipmanları kiralama olanakları ve otelin kayak okullarına olan yakınlığı gibi hizmetler de tercihleri belirleyen faktörler arasında" diyor.

Dağda kaymak 285 bin TL: Dudak uçuklattı! - Resim : 2

PAKET PROGRAMLAR

Kartalkaya'daki otellerde ise yılbaşı için paket programlar bulunuyor. Yılbaşında 2 yetişkin 2 çocuk için ortalama otel maliyeti 36 bin 385 TL. Oda ve kahvaltı şeklinde oda kiralayanlar ise yılbaşı gala programına 8 bin 750 TL karşılığında katılabiliyor. Kartalkaya'da turizmcilik yapan  Yusuf Avcı, bu sezonun yoğun rezervasyon talepleriyle başladığını belirterek, “Doğanın güzelliklerini ileri teknolojiyle birleştiriyor, misafirlerimize kesintisiz bir kayak keyfi sunuyoruz.

Yılbaşı ve sömestr dönemlerinde misafirlerimizi büyüleyici bir tatil deneyimi için Kartalkaya’ya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Dağda kaymak 285 bin TL: Dudak uçuklattı! - Resim : 3

REZERVASYONLARDA ARTIŞ

Turizmci Kaan Karayal ise kış tatili rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 30 artış yaşandığını belirterek, şunları söyledi: "Ekonomik ortam nedeniyle birikim ve yatırım yapamayan insanlar, anını daha iyi değerlendirmek anı yaşamak için olan parasını tatile harcıyor. ‘Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim’ gibi bir eğilim oluştu. Bu bakış açısının kış tatil planlarına da yansıdığını görüyoruz. Bu artış aynı zamanda kış tatillerinin sadece bir kayak sporu veya bir macera değil, sağlıklı bir yaşam biçimi olarak benimsendiğini de gösteriyor."

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