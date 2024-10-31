Dalaman'da tarihi eser operasyonu: 7 kaçakçı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dalaman'da tarihi eser operasyonu: 7 kaçakçı tutuklandı
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı üzerine ihbar üzerine operasyon başlattı.

Üç farklı yerde yasa kazı dışı bırakılarak tespit edilerek düzenlenen baskıda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 nesne, 6 tarihi eser kaydı bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama cihazı, dedektör, yer altı izleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, gözaltı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, hakimlik cezası nedeniyle tutuklandı.

11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

tarihi eser kaçakçılık muğla
Günün Manşetleri
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Cizre'de askeri araç kazası! 10 asker hastaneye kaldırıldı
IŞİD mensubu eylem hazırlığında yakalandı!
Direniş güçleri ağır darbeler vuruyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!
İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı
Bakan Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Çok Okunanlar
Altında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı Altında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
"İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir" "İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir"
Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı