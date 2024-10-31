Dalaman'da tarihi eser operasyonu: 7 kaçakçı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı üzerine ihbar üzerine operasyon başlattı.

Üç farklı yerde yasa kazı dışı bırakılarak tespit edilerek düzenlenen baskıda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 nesne, 6 tarihi eser kaydı bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama cihazı, dedektör, yer altı izleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, gözaltı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, hakimlik cezası nedeniyle tutuklandı.