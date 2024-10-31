11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!

Güler, Aydın'da bulundu. Alınan bilgiye göre, küçük kızın eve dönmeyince aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe Güler'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken küçük kızı görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi. Aramalar rahat devam ederken, Güler'in babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.