11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!

Muğla'nın Milas ilçesinden ayrıldıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki Ayşe Güler'den sevindirici haber geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
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Güler, Aydın'da bulundu. Alınan bilgiye göre, küçük kızın eve dönmeyince aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe Güler'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken  küçük kızı görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi. Aramalar rahat devam ederken, Güler'in babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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