Damacana suyun fiyatı bir yılda yüzde 100 arttı!

Damacana su fiyatına art arda zam yapıldı. Bir yılda gelen zam oranı yüzde yüzü aştı. İstanbul’da 19 litre damacana su fiyatı 100 TL’yi buldu.

Markadan markaya fiyatlar farklılık gösteriyor ancak suyun pahalı olduğu gerçeği değişmiyor. 2023 yılı ocak ayında 40 ile 45 lira arasında satılan damacana suyun fiyatı 2024 ocak ayı itibarıyla 90 ile 100 TL arasında değişiyor.

Üstelik bu fiyatlar elinizde aynı marka bir damacana varsa geçerli. Eğer damacana su almaya karar verdiyseniz veya marka değiştirecekseniz bu fiyat da 230 TL’yi buluyor.

Peki damacana almayayım evime su arıtma cihazı taktırayım derseniz o zaman da 3 ile 15 bin TL’yi gözden çıkartmalısınız. Ayrıca sağlıklı bir su tüketimi için de 6 ayda bir kez de maliyeti 800 TL’yi bulan filtreyi değiştirmeniz gerekecek.

4 kişilik bir aile damacana suyunu sadece içmek için kullandığı takdirde ayda en az 6 damacana tüketiyor. Bu da bir ailenin aylık ortalama içme suyu giderini 600 TL'ye çıkardı. Eğer yemeklere veya çaya da damacana suyu kullanılırsa bu maliyet katlanıyor.