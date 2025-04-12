Danla Bilic'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin'in ifadesi ortaya çıktı!

Gerçek adı Neslihan Damla Aktepe olan 30 yaşındaki fenomen, bir spor kulübünün restoran kısmında eski sevgilisiyle karşılaştı. İddiaya göre Berk Çetin, burada Bilic’e fiziksel müdahalede bulundu.

DARP İDDİASINI REDDETTİ

Şüpheli Berk Çetin, emniyetteki ifadesinde, Danla Bilic’in restoranda bulunduğundan habersiz olduğunu öne sürdü. Kendisinin selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini belirten Çetin, bu sırada hakarete maruz kaldığını iddia etti.

Ani bir öfkeyle Bilic’in omzuna ittiğini, yere düşmediğini ancak birkaç adım gerilediğini söyleyen şüpheli, darp ve yumruk iddialarını ise kesin bir dille reddetti.