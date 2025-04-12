Mahkeme Başkanından sanığa tepki: “Neden sırıtıyorsun?”

Olay, 3 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ziya Ecer (33) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Pınar Bayrak (26) arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ecer’in darbettiği Bayrak, baygın şekilde hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ziya Ecer ile evdeki delilleri kararttıkları öne sürülen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Ecer tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ŞİDDET YANLISI DEĞİLİM” DEDİ

Hazırlanan iddianamede Ziya Ecer hakkında "kadına karşı kasten öldürme", diğer sanıklar hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamaları yer aldı. Dava Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyeti Ziya Ecer’in Pınar Bayrak’a gönderdiği sosyal medya mesajlarını okudu. Mesajlarda hakaret ve tehdit ifadeleri olduğunu belirten mahkeme başkanı, “Senin yazdıklarını okuyunca ben utandım” diyerek tepki gösterdi. Ecer ise, “Beni çığırından çıkarıyordu. Bu mesajlar cımbızlanmış, hepsi bana ait değil” savunmasında bulundu.

“KIZIMIN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ BİLİYORDUM”

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Pınar Bayrak’ın annesi Evşen Doğru, kızının uzun süredir şiddet gördüğünü ve olaydan önce evine geri döndüğünü belirtti. Doğru, “Kızım çocukları için evine döndü ama sanık tarafından sürekli tehdit ediliyordu. Olay günü, Pınar’a ulaşamayınca Ziya Ecer’i aradım, beni oyaladı. Sonradan kızımın öldüğünü öğrendim. Şikayetçiyim” dedi.

“TELEFONDA ŞİDDETİ DUYDUM”

Bayrak’ın kardeşi İrem Doğru ise olay günü ablasıyla telefonda konuşurken yaşanan şiddete tanık olduğunu söyledi. “Ziya Ecer içeri girer girmez küfretmeye ve ablama vur­maya başladı. Çocukların yalvarmalarını duydum, sonra telefon kapandı” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Ziya Ecer’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için erteledi.