Datça açıklarında deprem! Ege Denizi sallandı

Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça açıklarında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Kıyı bölgelerine yakınlığı nedeniyle sarsıntının Datça ve çevresinde hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

