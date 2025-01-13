DEAŞ'a Gürz-38 darbesi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Manisa merkezli 3 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gürz-38 operasyonu düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
DEAŞ'a Gürz-38 darbesi! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Manisa merkezli 3 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gürz-38 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Ali Yerlikaya, "Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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