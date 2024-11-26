DEAŞ’ın eylem planı İstanbul’da bozuldu: İki şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini engellemek amacıyla Gaziosmanpaşa’da operasyon düzenledi. Bir apartmandaki iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen iki şüpheli yakalandı.

Operasyonda, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Mahkemece Tutuklandılar

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan iki DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynakları, operasyonun olası bir terör saldırısını önlediğini belirtti.